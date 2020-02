Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Konstanz Wellblechdach droht auf Bundesstraße zu stürzen 10.02.2020

Konstanz (ots)

Am Montag gegen 10.00 Uhr wurde das Wellblechdach bzw. Teile des Daches vom Flugplatzgebäude durch den Sturm abgerissen und drohten auf die Fahrbahn der B 33 geschleudert zu werden. Aufgrund der Gefährdung von Verkehrsteilnehmer musste die Bundesstraße auf Höhe des Flugplatzes in beide Richtungen gesperrt und der Verkehr über die Byk-Gulden-Straße umgeleitet werden. Eine Fachfirma übernahm die Arbeiten am Dach. Zwischenzeitlich konnte die Straßensperre aufgehoben werden.

