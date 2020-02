Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Paradies) Baum stürzt auf Pkw 10.02.2020

Konstanz (ots)

Aufgrund des Sturmes stürzte am Montag gegen 09.30 Uhr ein Baum auf die Fahrbahn der Gottlieber Straße und auf ein am Fahrbahnrand abgestelltes Auto, an dem ein wirtschaftlicher Totalschaden entstand. Der Baum musste von der Feuerwehr Konstanz entfernt werden.

