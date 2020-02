Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Paradies) Motorrad prallt gegen geparktes Auto 10.02.2020

Konstanz (ots)

Eine Sturmböe des Tiefs Sabine erfasste am Montag gegen 11.45 Uhr in der Gartenstraße ein Motorrad, welches anschließend gegen ein geparktes Auto prallte. An dem Pkw entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1014

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell