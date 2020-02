Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Liggeringen) Baum fällt auf Auto 10.02.2020

Liggeringen (ots)

Einen Schock erlitt am heutigen Montagmorgen gegen 07.45 Uhr eine 56-jährige Autofahrerin, die auf der L 220 von Liggeringen nach Langenrain unterwegs war, als ein Baum auf die Motorhaube ihres Pkw stürzte und die Frontscheibe zersplitterte. Die 56-Jährige blieb zum Glück unverletzt. Die Feuerwehr Liggeringen rückte an und beseitigte den Baum. Der Pkw, an dem ein Sachschaden von über 5.000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden.

