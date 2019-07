Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Neuenkirchen-Vörden/BAB1 - Zwei Schwerverletzte und hoher Sachschaden nach Unfall

Neuenkirchen-Vörden/BAB1 (ots)

Ein 41-jähriger Autofahrer war am frühen Sonntagmorgen (02.40 Uhr) auf der A1 in Richtung Bremen unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Neuenkirchen-Vörden und Holdorf fuhr er mit seinem VW Sharan vermutlich ungebremst auf den Renault Clio eines dänischen Paares auf. Durch den Zusammenstoß gerieten die beiden Fahrzeuge ins Schleudern und touchierten mehrfach die Leitplanken. Dabei zogen sich die 70 Jahre alte Fahrerin des Kleinwagens und ihr 71-jähriger Beifahrer schwere Verletzungen zu. Rettungswagen brachten die beiden in umliegende Krankenhäuser. An den Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Aufgrund des erheblichen Trümmerfeldes, wodurch der Pkw einer weiteren Verkehrsteilnehmerin beschädigt wurde, musste die Autobahn in Richtung Bremen für ca. eine Stunde voll gesperrt werden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 41-Jährige unter Alkoholeinfluss stand und keinen Führerschein besaß. Er wurde zur Wache gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der entstandene Gesamtschaden des Unfalls beläuft sich auf ca. 30.000 Euro.

