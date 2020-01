Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Mülltonne und Toilette brannten

Soest (ots)

Samstagabend, gegen 19.45 Uhr, kam es zum Brand einer Papiermülltonne am Schwemeckerweg in Soest. Nachdem die Feuerwehr das Feuer gelöscht hatte, wies eine Zeugin darauf hin, dass ebenfalls in circa 150 Meter Entfernung ein mobiles Toilettenhäuschen brennen würde. Dies konnte dann ebenfalls durch die Feuerwehr gelöscht werden. In beiden Fällen vermutet die Polizei Brandstiftung. Sie bittet Zeugen, die möglichweise Angaben zu den Vorfällen machen können, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

