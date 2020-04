Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Haus mit Graffiti beschädigt

Heinsberg-Kirchhoven (ots)

Ein Wohnhaus an der Hubertusstraße wurde zwischen 22 Uhr am Mittwoch, 1. April und 00.45 Uhr am Donnerstag, 2. April, durch Graffiti beschädigt. Die Täter besprühten die Hauswand, Fenster und die Haustür mit Farbe und flüchteten dann unerkannt.

