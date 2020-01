Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfallflucht in Rheda-Wiedenbrück

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MS) - Am Samstagnachmittag (25.01., 16.40 Uhr) kam es in Rheda-Wiedenbrück im Kreisverkehr Bahnhofsplatz/ Ringstraße zu einem Unfall mit anschließender Unfallflucht.

Ein 18-jähriger Ford-Fahrer aus Rheda-Wiedenbrück beabsichtigte den Kreisverkehr an der Ausfahrt in Richtung Ringstraße zu verlassen. Der 18-Jährige musste verkehrsbedingt anhalten, um einem Radfahrer die Überquerung der Straße zu ermöglichen. Währenddessen fuhr ein bislang unbekannter BMW-Fahrer von der Wilhelmstraße kommend in den Kreisverkehr ein und touchierte den Ford des 18-jährigen links am Heck. Anschließend setzte der BMW-Fahrer seine Fahrt fort ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligtem nachzukommen und eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

Der 18-Jährige folgte dem BMW und notierte sich das Kennzeichen. Die polizeilichen Ermittlungen nach dem Fahrer wurden eingeleitet und dauern an.

