Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Alte Frau geschlagen/ Polizei sucht Täter und Zeugen

Geilenkirchen-Hünshoven (ots)

Am Mittwoch (1. April) ging eine 81-jährige Frau aus Geilenkirchen auf der Straße An der Friedenburg spazieren. Als ihr ein Paar mit einem Hund entgegen kam, fragte sie, ob sie den Hund streicheln dürfe. Daraufhin antwortete ihr der Mann in beleidigender Form. Als die alte Dame ihm sagte, dass man so nicht reden solle, kam er auf sie zu und schlug ihr mit der Faust ins Gesicht. Die Seniorin stürzte zu Boden. Eine Passantin bemerkte die blutende Frau und kam ihr zur Hilfe. Sie verständigte einen Rettungswagen, der die 81-Jährige in ein Krankenhaus brachte. Weitere Zeugen hatten einen Mann und eine Frau bemerkt, die mit einem Hund spazieren gingen. Der Mann war sehr groß, zirka 190 Zentimeter und hatte eine kräftige Statur. Bekleidet war er mit blauer Jeans und hellem T-Shirt. Seine Begleiterin hatte blonde, schulterlange Haare, war etwa 50 Jahre alt und zirka 175 Zentimeter groß. Sie war mit einer blauen Jacke bekleidet. Beide waren mit einem blauen Fahrzeug mit Geilenkirchener Kennzeichen unterwegs (GK-). Ob es sich bei diesen Personen um das Pärchen handelte, welchem die alte Dame begegnete wird zurzeit ermittelt. Zur Klärung des Geschehens bittet die Polizei die beiden Personen sowie weitere Zeugen, sich zu melden. Hinweise zu dieser Tat nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell