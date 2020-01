Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlheim an der Donau) Entsorgte und noch nicht vollständig erkaltete Asche führt zu Garagenbrand

Mühlheim an der Donau (ots)

Zu einem Garagenbrand ist es am frühen Sonntagmorgen, gegen 03 Uhr, in der Scheffelstraße gekommen. Ein Anwohner hatte noch nicht vollständig erkaltete Asche eines Ofens am Abend des Vortages in einem Müllbehälter deponiert, der unter dem Garagenvordach des Anwesens stand. In der Folge entzündete die Asche allmählich den Inhalt des Müllbehälters und schließlich den Behälter selbst. Durch die entstehenden Flammen setzte sich der Brand auf die Garage und das Garagendach fort. Die mit mehreren Fahrzeugen eintreffende Feuerwehr konnte den Brand löschen. Allerdings rutschte eine Feuerwehrfrau bei den Löscharbeiten vom glatten Dach der Garage und zog sich eine Armfraktur zu. Weitere Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Der am Garagengebäude entstandene Sachschaden steht derzeit noch nicht fest.

