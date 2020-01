Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Niedereschach Einbruchsdiebstähle

Zeugenaufruf 11.01.2020

Niedereschach (ots)

Am Samstag, im Zeitraum von ca. 17.00 Uhr bis 20.15 Uhr, drangen bisher unbekannte Täter in der Alemannensraße in Niedereschach und in der Straße "Unterm Herrschaftswald" im Ortsteil Kappel , in ein Wohnhaus ein und durchsuchten die Wohnräume. Ob Gegenstände entwendet wurden, ist bisher nicht bekannt. Zeugen, welche zum Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge feststellten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Villingen, Tel. 07721/6010, zu melden.

