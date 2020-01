Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Diebstahl von Autorädern

Zeugenaufruf 10.-11.01.2020

Villingen (Villingen-Schwenningen) (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 23.00 Uhr bis Samstag, 07.40 Uhr wurden an einem Autohaus in der Goldenbühlstraße in Villingen, an zwei abgestellten Fahrzeugen die Kompletträder abmontiert und entwendet. Die hinteren Achsen der beiden Autos wurden hierbei mittels Holz unterlegt und die Heckscheiben der Fahrzeuge eingeschlagen. Zeugen, welche zum Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge feststellten, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Villingen, Tel. 07721/6010, in Verbindung zu setzen.

