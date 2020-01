Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen) Einbruch in brandbeschädigtes Mehrfamiliengebäude 08.01.2020 - 09.01.2020

Rielasingen-Worblingen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Einbruch, der im Zeitraum von Mittwochabend bis Donnerstagvormittag in ein derzeit nach einem Brandereignis unbewohntes Mehrfamiliengebäude in der Alemannenstraße begangen wurde. Unbekannte Täter verschafften sich im genannten Zeitraum an einer nach außen führenden Kellertüre gewaltsam Zugang in das Gebäude. In dem Mehrfamilienwohnhaus brachen sie mehrere Türen auf, um in die Wohnungen zu gelangen. Die Wohnräume wurden durch die Einbrecher durchsucht. Ob sie in dem Gebäude etwas erbeuteten, ist noch nicht geklärt, Bargeld, Schmuck und sonstige Wertsachen wurden nach bisherigen Erkenntnissen seitens der bereits durch den Brand geschädigten Bewohner nicht in den Wohnungen zurückgelassen. Personen, die der Polizei Hinweise auf den Tatverdächtigen oder ein möglicherweise benutztes Kraftfahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Rielasingen-Worblingen, Tel. 07731 917036, zu melden.

Informationen zum Einbruchsschutz werden im Internet durch die Polizeiliche Kriminalprävention des Bundes und der Länder unter der Fundstelle https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/ bereitgestellt. Die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Konstanz am Standort Konstanz erreichen Sie unter der Fernsprechnummer 07531 995-1044.

