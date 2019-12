Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - 94-Jähriger gab nach Unfall Führerschein ab

Leichlingen (ots)

Ein Zeuge ist hinter dem Pkw des 94-Jährigen gefahren. Er hat beobachtet, wie dieser mehrere parkende Pkw touchierte und dann einfach weiter fuhr.

Beide Fahrzeuge fuhren gestern (03.12.) gegen 18.00 Uhr hintereinander in Fahrtrichtung Trompete. Im Bereich Unterschmitte und auf der Immigrather Straße touchierte der vorausfahrende Audi Q5 mehrere am Straßenrand parkende Fahrzeuge. Doch der Fahrer hielt nicht an, sondern fuhr einfach weiter. Der Zeuge notierte sich das Kennzeichen und informierte die Polizei.

An der Halteranschrift in Leichlingen trafen die Beamten auf den Sohn des 94-jährigen Audi-Fahrers. Der Sohn vermittelte zwischen dem gehörlosen Vater und den Polizisten. Der Rentner hatte von den Unfällen nichts mitbekommen. Ihm war nur aufgefallen, dass der Außenspiegel kaputt war.

Der 94-Jährige übergab seinen Führerschein den Beamten, die das Dokument sicherstellten. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. (gb)

