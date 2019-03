Polizei Dortmund

POL-DO: Auffälliger konnte die Fälschung kaum sein - Polizeibeamte stellen bei Verkehrskontrolle falschen Führerschein sicher

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0278

Haben Sie schon einmal von diesem Monat mit 32 Tagen gehört? Dem August? Nicht? Wir auch nicht. Und deshalb wurden Beamte der Polizei Dortmund auch etwas misstrauisch, als ihnen bei einer Verkehrskontrolle ein Führerschein unter die Nase kam, auf dem ein ungewöhnliches Datum zu lesen war...

Von morgens bis zum späten Nachmittag waren Beamtinnen und Beamte am Mittwoch (6. März) eigentlich im Dortmunder und Lüner Stadtgebiet unterwegs, um Temposündern auf die Spur zu kommen. An der Kurler Straße in Dortmund trafen sie gegen 14.50 Uhr an der Kontrollstelle jedoch auf einen Autofahrer, der noch ganz andere Dinge auf dem Kerbholz hatte. Ein 56-jähriger Essener zeigte den Einsatzkräften einen polnischen Führerschein. So weit, so gut. Bereits leichte Unschärfen im Druck ließen die Beamten jedoch genauer hinschauen - und nicht schlecht staunen. Denn auf der Rückseite des Dokuments entdeckten sie das Datum "32.08.17" (siehe Foto).

Weil dieses Datum ihres Wissens auch im polnischen Kalender nicht existiert, recherchierten die Beamten weiter. Und fanden zusätzlich heraus, dass das Fahrzeug nicht auf den 56-Jährigen zugelassen und eigentlich seit mehreren Monaten stillgelegt ist. Die Eigentumsverhältnisse des Autos - ungeklärt.

Sowohl der genial gefälschte Führerschein als auch das Fahrzeug wurden sichergestellt. Den Essener erwarten jetzt Ermittlungen unter anderem wegen des Verdachts der Urkundenfälschung.

