POL-DO: Schwerer Raub in Dortmund-Brackel - Polizei sucht Zeugen!

Lfd. Nr.: 0276 Am gestrigen Tag (6. März) kam es auf der Westfälischen Straße zu einem schweren Raub. Zwei Täter flüchteten.

Ein 20-jähriger Dortmunder ging gegen 18 Uhr in Richtung S-Bahnhaltestelle "Brackel". Auf dem dortigen Park & Ride Parkplatz sprach ihn plötzlich eine Person an. Im Laufe des Gesprächs kam eine weitere Person von hinten und umklammerte den Dortmunder. Ein Täter bedrohte das Opfer mit einem Messer und schnitt dann den Trageriemen der Umhängetasche durch. Dabei verletzte er den 20-Jährigen am Arm.

Die Täter flüchteten mit der Tasche und dem Handy des Dortmunders auf dem Unteren Graffweg in nördliche Richtung.

Der Täter mit dem Messer wird als circa 190 cm groß und 20 Jahre alt beschrieben. Er trug einen schwarzen Kapuzenpulli mit der Aufschrift "Amstaff" (o.ä.) und eine schwarze Jogginghose. Er hatte Zeugenangaben zufolge ein türkisches Aussehen, einen Drei-Tage-Bart und schwarze Haare. Das Aufklappmesser war komplett schwarz.

Der zweite Täter war circa 180 cm groß und trug eine grau-karierte Jacke.

Hinweise bitte an die Kriminalwache unter 0231-132-7441!

