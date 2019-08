Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - "Parkplatzrempler"

Osnabrück (ots)

Auf dem Parkplatz eines Geldinstitutes an der Lerchenstraße beschädigte ein unbekannter Autofahrer am Dienstagmorgen einen schwarzen Audi A3. Der Fahrer des Audi-Cabriolets hatte dieses gegen 10.45 Uhr gegenüber vom Haupteingang der Bank abgestellt. Als er ca. 15 Minuten später zurückkehrte, musste er am Fahrzeugheck einen Schaden von geschätzten 1500 Euro feststellen. Der Verursacher hatte sich entfernt, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Osnabrück, Telefon 0541/327-2215.

