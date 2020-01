Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Exhibitionstische Handlungen

Zeugenaufruf 11.01.2020

Bodman-Ludwigshafen (ots)

Ein Mann trat am Samstag, gegen 15.30 Uhr, in der Verlängerung Blütenweg, in den Obstgärten Ludwigshafen, gegenüber zwei Frauen als Exhibitionist auf. Der unbekannte Täter wird beschrieben als Mann mit Bart, im Alter von 20 - 30 Jahren, bekleidet mit dunklem Oberteil. Zeugen und Hinweiseber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Stockach, Tel. 07771/93910, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Gerhard Stihl



Polizeipräsidium Konstanz

Führungs- u. Lagezentrum

Telefon: 07531 995-3355

E-Mail: konstanz.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell