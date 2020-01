Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Verkehrsunfall

Zeugenaufruf 11.01.2020

Konstanz (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, welcher sich am Samstag, gegen 20.00 Uhr, auf der Carl-Benz-Straße, Höhe August-Nikolaus-Otto-Straße ereignete, wurde eine Person leicht verletzt und es entstand geringer Sachschaden. Ein Mann, der an der Carl-Benz-Straße einen heranfahrenden Pkw VW-Sharan anhalten und den Fahrer zur Rede stellen wollte, wurde von dessen Außenspiegel erfasst und an der Hand verletzt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/9950, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Gerhard Stihl



Polizeipräsidium Konstanz

Führungs- u. Lagezentrum

Telefon: 07531 995-3355

E-Mail: konstanz.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell