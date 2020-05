Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 200507-1-pdnms Fahrradbesitzer gesucht

Neumünster (ots)

Nach der Festnahme eines Fahrraddiebes in Neumünster konnten zwei Fahrräder sichergestellt werden. Bei dem ersten Fahrrad handelt es sich um ein Hercules Damenfahrrad in der Farbe Grau / Silber, das Fahrrad hat einen Nabendynamo sowie einen Computer am Lenkrad. Das zweite Fahrrad weist zwar keinen großen Wert mehr aus, trotzdem hätte der Besitzer es vielleicht gerne wieder zurück. Es handelt sich ebenfalls um ein Damenrad in schwarz-lila. Lichtbilder zu den Fahrrädern können über die Pressestelle PD Neumünster angefordert werden. Die Polizei in Neumünster sucht jetzt nach den Besitzern der Fahrräder oder nach Personen, die Angaben zu den Fahrräder machen können. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Neumünster unter der Rufnummer 04321-9450 oder über die 110.

