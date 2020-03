Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 16.03.20

Eschwege (ots)

Polizei Sontra

Wildunfall

Um 20:45 Uhr befuhr gestern Abend eine 52-jährige Pkw-Fahrerin aus Herleshausen die L 3247 zwischen Frauenborn und Herleshausen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das tödlich verletzt wurde. Sachschaden am Pkw: ca. 500 EUR.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfall

5000 EUR Sachschaden entstanden bei einem Wildunfall, der sich gestern Abend auf der B 451 zwischen Großalmerode und Trubenhausen ereignet hat. Um 20:19 Uhr kollidierte ein 21-Jähriger aus der Gemeinde Berkatal mit einer Hirschkuh, die vorne rechts gegen den Pkw lief, wodurch Kotflügel, Radkasten, Motorhaube und Scheinwerfer beschädigt wurden. Die Hirschkuh lief nach dem Aufprall davon.

Polizei Witzenhausen

Körperverletzung

In einem Mehrfamilienhaus in der Nordbahnhofstraße in Witzenhausen ereignete sich am gestrigen Sonntagvormittag eine Körperverletzung, nachdem ein 21-Jähriger von einem 69-Jährigen mit einem Holzknüppel geschlagen wurde. Zuvor war der 69-Jährige an die Wohnungstür des 21-Jährigen gegangen, um sich wegen ruhestörenden Lärms zu beschweren. Nach einer verbalen Auseinandersetzung, schlug der 69-Jährige nach Angaben des Geschädigten plötzlich und unerwartet gegen das Kinn des 21-Jährigen. Dadurch erlitt dieser eine blutende Wunde; an mehreren Zähnen brachen Bruchstücke ab.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

