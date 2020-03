POL-ESW: Diebe entwenden Mountainbike im Wert von 1620 Euro; Polizei sucht Zeugen

Polizei Eschwege

Eschwege (ots)

Polizei Bad Sooden-Allendorf

Diebe entwenden Mountainbike im Wert von 1620 Euro; Polizei sucht Zeugen

Wie erst jetzt bekannt wurde, haben unbekannte Täter bereits in der letzten Woche zwischen Freitagabend, 18.00 Uhr und dem darauffolgenden Samstag ein schwarz-grünes Mountainbike der Marke Centurion, Modell No Pogo 800, entwendet. Das Fahrrad war auf einem eingefriedeten Grundstück im Eichweg in Bad Sooden-Allendorf abgestellt.

Die Täter verschafften sich im besagten Zeitraum unbefugt Zutritt zu dem Grundstück und entwendeten das dort abgestellte Mountainbike, dass einen Wert von etwa 1620 Euro hat.

Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei in Bad Sooden-Allendorf unter der Nummer 05652/9279430 entgegen.

