Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 12.03.2020

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Am vergangenen Mittwoch den 11.03.2020 gegen 10:10 Uhr kam es in Eschwege bei einem Abbiegemanöver zu einem Verkehrsunfall. Der 46-jährige Verursacher aus Sontra befuhr mit seinem Klein-LKW die Straße "Hessenring" und wollte dann nach links in die "Fuldaer Straße" abbiegen. Dabei übersah er den Pkw eines 57-Jährigen aus Meinhard, der nach links in den "Hessenring" abbiegen wollte. Der 46-Jährige streifte mit der linken Seite seines Klein-LKW die linke Seite des anderen Fahrzeugs und so entstand ein Sachschaden von rund 2500 EUR.

Polizei Sontra

Unfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Eine Unfallflucht ereignete sich am gestrigen Mittwochvormittag im Zeitraum von 10:50 bis 10:55 Uhr in Ringgau-Datterode. Der Unfallflüchtige rammte beim vermeintlichen Ausparken von einem Grundstück in der Straße Hasselbach beide Türen auf der Fahrerseite eines dort geparkten Pkw Kia. Dabei entstand an dem geparkten Fahrzeug ein Sachschaden in Höhe von 500 EUR. Die Türen sind in der Höhe von 57-61 cm durch leichte Kratzer beschädigt. Nach dem Unfall verließ der Täter die Unfallstelle, ohne seine Pflichten als Unfallverursacher erfüllt zu haben. Der Täter wird als männlich, ca. 170 cm großer, grauhaariger, schlanker Mann beschrieben, der mit einem grauen VW Passat mit ESW-Kennzeichen unterwegs gewesen sein soll. Hinweise nimmt die Polizeidienststelle in Sontra unter der Nummer 05653/9766-0 entgegen.

Polizei Hessisch Lichtenau

Ein weiterer Verkehrsunfall ereignete sich ebenfalls am vergangenen Mittwoch den 11.03.2020 um 17:20 Uhr. Der 20-jährige Unfallverursacher aus Eschwege befuhr mit seinem Pkw den Zubringer zur BAB 44 aus Richtung Hessisch Lichtenau kommend in Richtung BAB 44 Fahrtrichtung Eisenach. In Höhe der BAB-Auffahrt Hessisch Lichtenau - West kam der Unfallverursacher rechts von der Fahrbahn ab und fuhr dabei ein Verkehrszeichen um. Der Unfall entstand durch vermeintlich nicht angepasste Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von knapp 400 EUR.

Trunkenheitsfahrt

Am vergangen Mittwochabend um 20:20 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Hessisch Lichtenau bei einer Routine-Verkehrskontrolle in der Ortslage von Hessisch Lichtenau einen 41-jährigen Autofahrer. Die Beamten nahmen bei dem aus Hessisch Lichtenau stammenden Mann Alkoholgeruch war und führten mit diesem daraufhin einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von 2,14 Promille. Folglich musste sich der Mann im Anschluss einer Blutentnahme unterziehen. Danach stellten die Beamten den Führerschein und den Fahrzeugschlüssel des Mannes sicher. Der 41-Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; POK Först / Moritz Schäfer

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Werra-Meißner

Niederhoner Str. 44

37269 Eschwege

Pressestelle



Telefon: 05651/925-123

E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell