Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfallflucht

Aalen (ots)

Murrhardt: Mit VW rückwärts gegen Van geprallt und weitergefahren - Zeugensuche

Der 23 Jahre alte Lenker eines Hyundai Kleinbusses befuhr die Römerstraße in Richtung Riesbergstraße. Da von der Riesbergstraße, aus Richtung Vorderwestermurr kommend, die bislang unbekannte Lenkerin eines VW Polos nach links in die Römerstraße abbog, hielt der Van-Lenker an, während die VW-Fahrerin versuchte an dem Van vorbei zu kommen. Da auf ihrer Fahrbahnseite Pkws geparkt waren, setzte sie ein Stück zurück und prallte dabei links gegen das Heck des Hyundai. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, entfernte sich die Polo-Fahrerin unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden am Van beläuft sich auf ca. 800 Euro. Bei der Verursacherin handelte es sich um eine ältere Dame mit grauen Haaren. Der Polizeiposten Murrhardt, Tel.: 07192/5313, oder das Polizeirevier Backnang, Tel.: 07191/9090, bitten Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Verursacherin machen können, werden gebeten, sich zu melden.

