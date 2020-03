Polizei Eschwege

POL-ESW: Handtaschendiebstahl (Trickdiebstahl)

Eschwege (ots)

Um 09:48 Uhr klingelte gestern Morgen eine unbekannte Frau an der Haustür eines Wohnhauses in der Lindenauer Straße in Sontra. Nachdem die Haustür geöffnet wurde, bat sie die 80-Jährige Geschädigte um eine Spende für einen namentlich nicht benannten Zirkus. Währenddessen vernahm die 80-Jährige Geräusche aus dem Inneren, schloss die Haustür und schaute zum Hintereingang, wo sie noch einen Mann durch den Garten in Richtung "Neustadt" flüchten sah. Anschließend musste sie feststellen, dass ihre Handtasche aus dem Hausflur gestohlen wurde. In dieser befanden sich neben dem Personalausweis auch ein Portmonee mit etwas Bargeld. Der Schaden wird mit 100 EUR angegeben.

Die Frau wird wie folgt beschrieben: ca. 40 - 50 Jahre alt mit rotem Haar. Sie trug eine dunkle Jacke. Von dem flüchtigen Mann ist nur bekannt, dass er eine graue Hose trug.

Hinweise nimmt die Polizei in Sontra unter 05653/97660 entgegen.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell