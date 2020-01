Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Herbolzheim: Spiegelstreifer in der Hauptstraße - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN

Am Samstag, den 11.01.20, kam es gegen 10 Uhr in der Hauptstraße in Herbolzheim zu einem Verkehrsunfall. Ein vorbeifahrender Pkw streifte mit seinem Außenspiegel den eines geparkten Fahrzeuges und setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Zeugen, die Hinweise zum Verursacher machen können, mögen sich bitte an das Polizeirevier Emmendingen unter 07641/582-0 wenden.

RE/CR, FLZ/VV

