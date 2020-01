Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Beschädigte Außenspiegel - Zeugen gesucht!!!

Freiburg (ots)

Landkreis Lörrach, 79618 Rheinfelden, Stadtgebiet, u.a. Schillerstraße

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in der Schillerstraße in der Zeit von 18:00 - 00:45 Uhr an drei geparkten Autos der jeweilige linke Außenspiegel durch eine unbekannte Person vermutlich abgetreten.

Zeugen die Hinweise auf den Täter geben können werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Rheinfelden unter der Telefonnummer 07623/74040 in Verbindung zu setzten.

