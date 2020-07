Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sachbeschädigung an Pkw durch Zerkratzen

Bad Ems (ots)

Am Montag, den 27.07.2020, kam es in Höhe des Schifflerweg 7 zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Im Zeitraum zwischen 12:00 Uhr und 12:30 Uhr wurde hierbei ein am Fahrbahnrand parkendes Fahrzeug (BMW 420d, schwarz) entlang der linken Fahrzeugseite durch bislang unbekannten Täter zerkratzt. Zeugen, die den Vorfall evtl. beobachtet oder verdächtige Wahrnehmungen getätigt haben, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

