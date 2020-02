Polizei Bielefeld

POL-BI: Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen und einem unverletzten Kind

Bielefeld (ots)

Am 02.02.2020, gegen 10:52 Uhr, kam es auf der A 2 in Fahrtrichtung Dortmund, zwischen dem Autobahnkreuz Bad Oeynhausen und der Anschlussstelle Vlotho West, zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei vermutlich schwer verletzten Personen.

Ein 39 jähriger Hamburger Fahrzeugführer eines Pkw Mercedes Benz geriet in Höhe der Unfallstelle ins Schleudern und kollidierte mit einem auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Sattelzug aus Finnland. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Dieseltank des Lkw beschädigt und mehrere hundert Liter Diesel liefen aus. Der Fahrer des Mercedes und seine Beifahrerin wurden bei dem Unfall schwerverletzt. Ein im Fahrzeug befindliches Kleinkind blieb unverletzt.

Der 52 jährige Lkw-Fahrer blieb ebenfalls unverletzt.

Die eingesetzten Rettungskräfte konnten die Personen bergen und in ein umliegendes Krankenhaus verbringen.

Es entstand ein Sachschaden von ca. 50 000 Euro.

Aufgrund der Unfallaufnahme und den aktuell noch andauernden Säuberungsarbeiten an der Unfallstelle durch eine Spezielfirma, ist die Fahrbahn in Richtung Dortmund bis voraussichtlich 17.00 Uhr gesperrt. Der Verkehr in Fahrtrichtung Dortmund wird im Autobahnkreuz Bad Oeynhausen abgeleitet. Mit noch anhaltenden Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen.

