Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Versuchter Einbruch (17.09.2020 - 18.09.2020)

Rottweil (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem versuchten Einbruch, der im Zeitraum von Donnerstag, gegen 23 Uhr, bis Freitag, gegen 6 Uhr, in einer Gaststätte in der Blumengasse verübt worden ist. Unbekannte Täter versuchten mittels eines Schraubenziehers die Eingangstüre aufzubrechen, was ihnen jedoch nicht gelang. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Rottweil, Tel. 0741 477-0, zu informieren.

