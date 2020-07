Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Aufschwingende Autotür bringt Fahrradfahrerin zu Fall - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Eine aufschwingende Autotür hat am Mittwochmorgen, 01.07.2020, in Unterlauchringen eine Fahrradfahrerin zu Fall gebracht. Die 81-jährige Frau erlitt leichte Verletzungen und kam zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Gegen 10:45 Uhr hatte ein 56 Jahre alter Autofahrer seinen Wagen entlang der Hauptstraße auf einem Parkplatz geparkt und die Türe geöffnet. In diesem Moment passierte die Fahrradfahrerin den Wagen. Sie wurde von der Türe getroffen und umgestoßen. Der Rettungsdienst war vor Ort und kümmerte sich um die Radfahrerin. Am Auto wurde ein Schaden von rund 500 Euro verursacht, am Fahrrad von rund 100 Euro.

