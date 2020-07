Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: (2 Meldungen) Todtnau: Unfallflucht - Unfall mit Sachschaden - Zeugensuche // Arbeiter schwer verletzt - Hubschraubereinsatz

Freiburg (ots)

Todtnau: Unfallflucht - Unfall mit Sachschaden - Zeugensuche

Zu einer Unfallflucht kam es am zwischen Samstag und Dienstag, 27.-30.06.20, auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Meinrad-Thoma-Straße. Hier war ein geparkter VW Caddy angefahren und im Bereich der Front beschädigt worden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Der Polizeiposten Oberes Wiesental, Tel. 07673 8890-0, sucht mögliche Zeugen.

Todtnau: Arbeiter schwer verletzt - Hubschraubereinsatz

Bei Arbeiten an einem Hochbehälter in der Hanna-Brauweiler-Straße ist am Mittwoch, 01.07.20, gegen 11.10 Uhr, ein Arbeiter schwer verletzt worden. Der Mann stürzte aus etwa vier Metern Höhe von einer Leiter. Er wurde durch den Rettungsdienst versorgt und durch einen Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Lebensgefahr bestand nicht.

Medienrückfragen bitte an:

Jörg Kiefer

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 07621 / 176-351

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell