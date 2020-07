Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Motorrad gestohlen - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 01.07.20, zwischen 18.45 und 19.20 Uhr, wurde vor dem Rheincenter in der Hauptstraße in Friedlingen ein Motorrad entwendet. Das Kraftrad der Marke KTM in den Farben orange-weiß war mittels Lenkerschloss gesichert. Zudem befand sich ein leuchtend orangefarbener Helm an dem Motorrad. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621 9797-0, sucht Zeugen.

