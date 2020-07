Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Herbolzheim - Verletzte Inlineskaterin; Riegel - Unfall an der Anschlussstelle BAB (2 Meldungen)

Freiburg (ots)

Herbolzheim - Verletzte Inlineskaterin

Am Mittwochabend gegen 19:40 Uhr überquert eine 10jährige Inlineskaterin die Hauptstraße an einer Fußgängerampel, obwohl diese auf Rot stand. Dies wird von einem 50jährigen Pkw-Fahrer zu spät erkannt, so dass er das Mädchen erfasst. Dieses wird verletzt in die Uniklinik Freiburg verbracht.

Riegel - Unfall an der Anschlussstelle BAB

Am Mittwoch gegen 09:40 Uhr kam es zum Unfall zwischen einem Pkw MB, der die L113 von Malterdingen in Richtung Endingen fuhr, mit einem weiteren PKW Fiat, welcher wiederum von der Autobahn nach links auf die L113 einfahren wollte. Beide Fahrzeugführer gaben an, bei Grünlicht gefahren zu sein. Die Polizei bittet Zeugen daher, sich zu melden unter Tel.: 07641/582 0.

ak

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Thomas Temmer

Telefon: 0761 / 882 - 1017

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell