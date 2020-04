Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 160420-292: Sprinter auf Pendlerparkplatz ausgeschlachtet

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Reichshof (ots)

Regelrecht ausgeschlachtet haben Unbekannte einen Mercedes Sprinter, der auf dem Pendlerparkplatz in Reichshof-Hespert abgestellt war. Der Geschädigte hatte den Wagen am Dienstagabend (14. April) gegen 18.00 Uhr dort geparkt. Als er am nächsten Tag gegen 16.30 Uhr zurückkehrte, war an eine Fahrt nicht mehr zu denken. Diebe hatten sich an dem Fahrzeug großzügig mit Ersatzteilen versorgt. Bei der Innenausstattung hatten sie die Sitze, das Lenkrad, das Radio, die Heizung, die Innenbeleuchtung, die Abdeckung des Handschuhfaches als auch den Handbremshebel demontiert, von der Karosserie fehlten Motorhaube, Kühlergrill sowie die Frontscheinwerfer. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell