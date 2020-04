Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 160420-290: Mofa-Fahrerin bei Sturz schwer verletzt

Bergneustadt (ots)

Schwere Verletzungen hat sich eine 39-jährige Bergneustädterin zugezogen, die am Mittwoch (15. April) mit einem Mofa auf der Olper Straße in Wiedenest zu Fall kam. Die Frau war gegen 13.30 Uhr in einer leichten Linkskurve mit der Pedale ihres Mofas gegen den rechten Bordstein geraten und hatte daraufhin die Kontrolle über ihr Zweirad verloren. Bei dem anschließenden Sturz verletzte sie sich so schwer, dass sie nach einer notärztlichen Behandlung vor Ort in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

