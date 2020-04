Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 150420-288: Alkoholisiert in Leitplanke gekracht

Morsbach (ots)

Deutlich alkoholisiert war ein 46-Jähriger, dessen Autofahrt am Dienstagabend (14. April) in Morsbach-Lichtenberg an einer Leitplanke endete. Gegen 21.05 Uhr war der Morsbacher auf der Kreisstraße 58 ins Schleudern geraten und mit der Fahrzeugfront in eine Leitplanke gekracht. Der Mann roch stark nach Alkohol und hatte deutliche Ausfallerscheinungen, was die Entnahme einer Blutprobe und die Sicherstellung des Führerscheines nach sich zog. Sein nicht mehr fahrbereites Auto musste abgeschleppt werden.

