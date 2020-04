Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 140420-285: Imbiss aufgebrochen

Engelskirchen (ots)

Etwa 100 Grillwürste, Sekt, Bier und Limo haben Unbekannte erbeutet, die zwischen Sonntagabend und Montagnachmittag (12./13. April) in Engelskirchen-Wiehlmünden eine Imbissstube aufgebrochen haben. Um an ihre Beute zu gelangen, hebelten die Täter die Stahltüre des separaten Lagerraumes an der Gummersbacher Straße auf. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell