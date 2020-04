Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 130420-283: Kindergarten aufgebrochen

Wipperfürth (ots)

Zwischen 19.50 und 20.05 Uhr haben Unbekannte am Sonntagabend (12. April) einen Kindergarten an der Lüdenscheider Straße aufgebrochen. Um in das Gebäude zu gelangen, brachen die Täter eine Zugangstür des Gebäudes auf. Ob etwas gestohlen wurde, konnte im Rahmen der Anzeigenaufnahme noch nicht ermittelt werden. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990.

