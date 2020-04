Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 130420-282: Zigaretten gestohlen und geflüchtet

Gummersbach (ots)

Einen Karton mit Zigarretten hat am Gründonnerstag ein Unbekannter aus den Geschäftsräumen eines Lebensmitteldiscounters in Gummersbach-Peisel gestohlen; er flüchtete in einem PKW mit gestohlenen Kennzeichen. Gegen 19.25 Uhr hatte ein etwa 25-30 Jahre alter Täter sich einen auf einem nicht in Betrieb befindlichen Kassenlaufband abgestellten Karton mit Zigaretten gegriffen und war aus dem Laden gestürmt. Auf dem Parkplatz stieg er in einen schwarzen PKW, der mit einer weiteren Person besetzt war und sich dann in unbekannte Richtung entfernte. Eine Verkäuferin konnte das Kennzeichen DO-SK 562 ablesen. Ermittlungen ergaben, dass das Kennzeichen am 3. April in Dortmund gestohlen wurde. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

