Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 140420-287: Verkehrskontrolle: Keine Fahrerlaubnis, keine Versicherung, unter Betäubungsmitteleinfluss

Hückeswagen (ots)

Gleich mehrere Verkehrsverstöße deckte eine Polizeikontrolle am Ostermontag in Hückeswagen auf. Dort war ein 33-Jähriger aus Radevormwald gegen 14.50 Uhr mit einem Kleinkraftrad auf der Peterstraße unterwegs gewesen, was eine Streifenwagenbesatzung zu einer Kontrolle bewegte. Dabei stellte sich nicht nur heraus, dass der Motorroller nicht versichert war. Der 33-Jährige war zudem nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis und räumte auch den vorherigen Konsum von Betäubungsmitteln ein, was eine Blutprobenentnahme nach sich zog.

