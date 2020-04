Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 140420-286: Mountainbikes gestohlen

Marienheide (ots)

In der Nacht zu Ostermontag haben Unbekannte beim Aufbruch einer Gartenhütte in der Straße "Zur Eulenbecke" zwei schwarze Mountainbikes der Marken Specialized und Ghost erbeutet. Die Tatzeit lag zwischen 20.00 und 08.00 Uhr. Wer Hinweise zu dem Diebstahl machen kann, wird gebeten sich mit dem Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 in Verbindung zu setzen.

