Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: 29.10.2019, 00:30 Uhr Trotz Platten geflüchtet

Landau (ots)

Ein 41-jähriger VW-Polo Fahrer stieß beim Abbiegen in die Moltkestraße gegen einen erhöhten Bordstein, wodurch der vordere rechte Reifen platzte. Aufgrund dessen konnte er das Fahrzeug nicht mehr richtig steuern und fuhr in das Heck eines am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW Toyota. Hierbei verlor er auch noch das vordere Kennzeichen seines PKW. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle. Ein Zeuge konnte den Unfall beobachten, verständigte jedoch nicht sofort die Polizei. Bei der Unfallaufnahme vor Ort wurden die Beamten auf laute Klappergeräusche in der Nähe aufmerksam, die von dem verursachenden Fahrzeug stammten. Kurz darauf konnte der PKW an der Wohnanschrift festgestellt werden. Der Fahrzeugführer stand unter Betäubungsmittel- und Alkoholeinfluss. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt.

