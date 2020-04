Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 150420-289: Polizei ermittelt wegen verbotenem Kraftfahrzeugrennen

Gummersbach / Marienheide (ots)

Gegen eine 19-jährige und drei junge Männer im Alter zwischen 17 und 20 Jahren ermittelt die Polizei unter dem Vorwurf der Teilnahme an einem illegalen Kraftfahrzeugrennen. Die vier waren am Samstagnachmittag (11. April) einer Streife aufgefallen, als sie mit hoher Geschwindigkeit auf ihren Motorrädern die Niedernhagener Straße in Richtung Marienheide-Schemmen befuhren. Weil die Kräder zum Teil nicht mit Rückspiegeln ausgestattet waren, bemerkten die vier Motorradfahrenden offenbar nicht den Streifenwagen, der ihnen ab dem Steinbruch Talbecke folgte. Mit unverminderter und deutlich zu hoher Geschwindigkeit durchfuhren sie Ortschaft Niedernhagen, überholten sich gegenseitig und fuhren zum Teil nur auf dem Hinterrad. An der Einmündung mit der Bundesstraße 256 konnte der Streifenwagen aufschließen und die vier anhalten. Gegen die aus Bergneustadt, Engelskirchen, Gummersbach und Meinerzhagen stammenden Beteiligten leitete die Polizei ein Strafverfahren ein.

