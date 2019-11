Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: 15.000 Euro Schaden bei Küchenbrand

Beilstein (ots)

Heißes Öl in einem Kochtopf entzündete sich am Sonntag gegen 18:55 Uhr in einem Einfamilienhaus in der Hauptstraße, nachdem mehrere Jugendliche sich Pommes zubereitet hatten und anschließend den Herd nicht abgeschaltet hatten. Dadurch kam es zu einem Brand, bei dem die Küche vollkommen zerstört wurde. Verletzt wurde bei dem Brand glücklicherweise niemand. Zwei der Jugendlichen wurden vor Ort vorsorglich untersucht, konnten dann aber wieder entlassen werden. Die Feuerwehren aus Beilstein und Oberstenfeld waren mit 9 Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften vor Ort. Weiterhin waren ein Rettungswagen und eine Streife des Polizeireviers Weinsberg im Einsatz. Weitere Räume wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen, so dass die Bewohner sich keine andere Unterkunft suchen mussten.

