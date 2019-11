POL-HN: PRESSEMITTEILUNG VOM 17.11.2019

Polizeipräsidium Heilbronn

PRESSEMITTEILUNG VOM 17.11.2019

Heilbronn (ots)

Stadt- und Landkreis Heilbronn

Bad Rappenau: Verkehrsrowdy gesucht Am Samstag war gegen 15:30 Uhr ein Fahrer eines grauen Honda Civic mit Stuttgarter Kennzeichen auf der A6, zwischen den Anschlussstellen Sinsheim/Steinsfurt und Bad Rappenau ziemlich rücksichtslos unterwegs. Durch abrupte Fahrstreifenwechsel mussten andere Autofahrer sehr stark abbremsen oder ausweichen. Personen, die ebenfalls durch diese Fahrmanöver gefährdet oder genötigt wurden oder Hinweise zu dem Fahrzeug geben können werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeidirektion Weinsberg, Tel. 07134/5130 zu melden.

Heilbronn: Küchenbrand Zu einem Küchenbrand wurde die Feuerwehr am Samstag gegen 19:37 Uhr nach Frankenbach gerufen. Nach bisherigem Sachstand war in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses der Strom abgestellt worden, weshalb in der Küche Kerzen brannten und mit einem Campingkocher Essen zubereitet wurde. Dabei geriet ein Teil der Küche in Brand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000,- Euro. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Neckar-Odenwald-Kreis

Mosbach: Einbrüche in Gaststätten Gleich zwei Gaststätten waren in der Nacht auf Samstag Ziel von Einbrechern. Zutritt verschafften sich die Täter in beiden Fällen, indem sie mit einem Stein eine Tür, bzw. ein Fenster einwarfen. Während bei dem Einbruch in der Straße "An der Bachmühle" nur ein geringer Geldbetrag und eine Überwachungskamera erbeutet wurden, war der Täter bei einem Bistro in der Industriestraße in Neckarelz erfolgreicher. Dort betrug die Beute mehrere hundert Euro. Personen, die Hinweise zu den beiden Taten geben können werden gebeten sich beim Polizeirevier Mosbach, Tel. 06261/8090 zu melden.

