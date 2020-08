Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 38-Jähriger in Odenkirchen verletzt

Mönchengladbach (ots)

Ein 38-jähriger Mann ist Montagabend, 17. August, gegen 21.30 Uhr auf der Von-der-Helm-Straße in Odenkirchen-Mitte Opfer einer gefährlichen Körperverletzung geworden.

Der Mann gab gegenüber der Polizei an, er sei zu Fuß unterwegs gewesen, als ihn auf Höhe der Straße Am Kammerhof zwei Männer angesprochen hätten. Diese hätten ihm zunächst angeboten, Betäubungsmittel zu kaufen - was er abgelehnt habe. Dann sei er von mindestens diesen zwei Männern bereits geschlagen worden. Dabei verletzten sie den 38-Jährigen schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Eine sofortige Fahndung in Tatortnähe verlief ergebnislos. Der 38-Jährige beschreibt die beiden Männer wie folgt: unter 25 Jahre alt, einer eher dick mit Drei-Tage-Bart, bekleidet mit einem langärmligen Oberteil in heller Farbe mit einem Yankee-Logo auf einem der Ärmel.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (km)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle



Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell