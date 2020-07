Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Betrunkener Autofahrer

Freiburg (ots)

Am Freitag, 17.07.20, gegen Mitternacht fiel einer Polizeistreife in der Brombacher Straße ein Auto auf, dessen Fahrer offensichtlich erhebliche Schwierigkeiten hatte, auf seiner Fahrspur zu fahren. Bei der Kontrolle ergab ein Alkoholtest einen Wert von weit über einem Promille. Nachdem dem 37-jährigen Fahrer mitgeteilt wurde, dass er nun eine Blutprobe über sich ergehen lassen muss, wurde er zunehmend aggressiv. Bei der Fahrt zur Dienststelle beleidigte er die eingesetzten Polizisten und versuchte einem Beamten Kopfstöße zu versetzen. Da auch seine drei Mitfahrer erheblich betrunken und aggressiv waren, mussten sie ebenfalls mit zur Polizei. Die vier Männer wurden zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen. Der Fahrer wird wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte angezeigt. Zudem ist er offensichtlich nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Medienrückfragen bitte an:

Jörg Kiefer

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 07621 / 176-351

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell