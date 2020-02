Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unfallflucht - Polizei sucht Motorroller und dessen Fahrer oder Fahrerin

Korschenbroich (ots)

Ein bislang Unbekannter touchierte an der Matthiasstraße in Kleinenbroich nach ersten Erkenntnissen einen geparkten Kleinwagen. Anschließend setzte der oder die Unbekannte den Weg fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Die Polizei erhielt am Mittwochnachmittag (12.02.), gegen 16:00 Uhr, Kenntnis vom Vorfall. Ein Anwohner hatte am Dienstagabend (11.02.), gegen 19:00 Uhr, nachdem er durch einen lauten Knall auf den Unfall aufmerksam geworden war, auf der gegenüberliegenden Straßenseite einen größeren Motorroller liegen sehen.

Angaben zum Krad und dem Unfallverursacher nimmt das Verkehrskommissariat in Kaarst unter der Telefonnummer 02131 3000 entgegen.

