Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Zeugensuche nach Körperverletzung

Freiburg (ots)

Bereits am Donnerstag, 25.06.20, gegen 13.15 Uhr, soll es im Bereich der Eggberstraße zu einer Körperverletzung gekommen sein. Hier nahm ein Mann einen Jugendlichen wahr, welcher sich gegen sein Auto lehnte oder an dessen Türgriffen rüttelte. Nach der Ansprache flüchtete der Jugendliche und wurde durch den Mann und eine weitere Frau verfolgt. In der Folge soll es zur Körperverletzung gekommen sein, wobei sich die Angaben der Beteiligten widersprechen. Aus diesem Grund sucht das Polizeirevier Rheinfelden, Tel. 07623 7404-0, eine ältere Dame als Zeugin. Diese habe schlichten in die Situation eingegriffen und kann möglicherweise zur Aufklärung beitragen.

Medienrückfragen bitte an:

Jörg Kiefer

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 07621 / 176-351

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell